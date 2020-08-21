Согласно данным, обнародованным на сайте центробанка в пятницу, за указанный период НБУ только покупал валюту на межбанке и провел все интервенции по единому курсу. В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,407 млрд, продал $3,292 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле – $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80, в мае - $660,6 млн и в июне - $1155,00.
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НБУ на этой неделе сократил покупку валюты на межбанке до $129,5 млн
22:22 21.08.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 17 по 21 августа купил на межбанковском валютном рынке $129,5 млн, что в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее ($223 млн).
По материалам:
Интерфакс-Украина
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