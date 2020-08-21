Справочный курс гривны 21 августа повышен на 11,18 коп до 27,3825 грн/$1

|Показатель
|20.08.2020
|21.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4943
|27.3825
|0.407
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12:26 21.08.2020 |
Национальный банк 21 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 11.18 коп. до 27.3825 UAH/USD.
|Показатель
|20.08.2020
|21.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4943
|27.3825
|0.407
Данные: НБУ
|
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