Финансовые новости
- |
- 21.08.20
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.08.20
11:19 21.08.2020 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 20 августа.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.08
|24742.0 (5.0)
|-
|19.08
|25575.0 (5.0)
|-
|20.08
|23323.0 (5.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні
ТОП-НОВОСТИ
|По плану Кремля. Будет ли 25 августа большая зрада, обещанная Кравчуком
|Россия на ТКГ «жестко продавливает» политическую субьективизацию временно оккупированных территорий - Гармаш
|Еще один «подарок» от ГБР. Есть ли судебные перспективы у нового дела против Порошенко
|Бюджет с разрывом: 1,5 млрд грн в день надо одалживать Минфину до конца года. Все плохо?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 20.08.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.08.20
|Остаток средств на корсчетах банков 21.08.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.08.2020
|Доллар США 21 августа дешевеет в паре с евро и иеной
|Стоимость золота 21 августа вернулась к росту после двух дней снижения
Это интересно
|Использовавшаяся в шестой раз ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink
|Aston Martin представил «бондовские» Vantage и DBS Superleggera
|Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
|США ужесточают ограничения на доступ Huawei к технологиям и микросхемам
|Первый электрокар Cadillac окажется дешевле Tesla, Audi и Jaguar
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО