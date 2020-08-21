Доллар США 21 августа дешевеет в паре с евро и иеной

Курс доллара США снижается относительно евро и иены в ходе торгов в пятницу.

Евро торгуется утром в районе $1,1880 против $1,1860 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится около 125,45 иены по сравнению со 125,48 иены в четверг. Курс доллара составляет 105,61 иены против 105,79 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Рост потребительских цен в Японии в июле ускорился до 0,3% в годовом выражении по сравнению с 0,1% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Это самые высокие темпы подъема с марта, что главным образом обусловлено ростом цен на продукты питания, отмечает Trading Economic.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,21% по сравнению с предыдущим днем. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,17%.

Данные министерства труда США в четверг показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн.

Тем временем, согласно опубликованному накануне протоколу июльского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), руководители регулятора не исключают возможности того, что экономике еврозоны потребуются дополнительные стимулы этой осенью.

Участники заседания отмечали наличие понижательных рисков для экономики, связанных с тем, что государства еврозоны начали постепенно сворачивать меры, вводившиеся ими с целью поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии коронавируса, говорится в документе.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3248 по сравнению с $1,3214 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,1151 евро против 1,1141 евро на закрытие торгов в четверг.

Объем розничных продаж в Великобритании в июле 2020 года увеличился на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи увеличились на 1,4%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2% и сохранение второго на прошлогодней отметке, отмечает Trading Economics.

Курс китайского юаня растет в паре с долларом и составляет 6,9067 юаня/$1 против 6,9159 юаня/$1 в четверг.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу влил 200 млрд юаней в банковскую систему за счет операций обратного РЕПО. НБК предложил рынку 150 млрд в рамках 7-дневных операций и 50 млрд юаней в рамках 14-дневных операций. Ставки по данным операциям составляют 2,2% и 2,35% соответственно.

Австралийский доллар в пятницу торгуется около $0,7204 против $0,7191 на закрытие торгов в четверг.

Розничные продажи в Австралии в июле выросли на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные Австралийского бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). В июне продажи выросли на 2,7% в помесячном выражении.

