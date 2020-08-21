Стоимость золота 21 августа вернулась к росту после двух дней снижения

Цена на золото в пятницу утром вернулась к коррекционному росту после двух торговых сессий снижения, глобальные риски поддерживают удорожание металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 8,4 доллара - до 1954,9 доллара за тройскую унцию, по итогам среды и четверга показатель опустился ниже отметки в две тысячи долларов и потерял более 3% стоимости. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,04% - до 27,43 доллара за унцию.

Снижение стоимости золота в последние пару дней было связано с волатильностью рынков и коррекционной динамикой. Цена на золото показывала еженедельный рост с начала лета, лишь на прошлой неделе показатель снизился на 3%. Динамика текущей недели в целом оказалась смешанной, где после двух дней роста последовали два дня снижения. В итоге котировки золота опустились ниже уровня в две тысячи долларов, и по итогам недели могут показать рост меньше чем на 0,5%.

Поддерживает стоимость золота и удешевление доллара после выхода слабой статистики по США в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране не смогло продержаться ниже уровня в один миллион и двух недель, и за неделю по 15 августа составило 1,1 миллиона при прогнозе в 925 тысяч заявок. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой, что поддерживает спрос на металл.

Риски вокруг пандемии коронавируса остаются базовой поддержкой для котировок золота, которое традиционно считается более надежным активом. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались. При этом данные по ряду стран, в частности Германии и Южной Корее, усиливают опасения по поводу вероятности второй волны, что может сдержать восстановление экономики.