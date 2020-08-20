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Депозитные ставки для физлиц 20.08.20
23:33 20.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.33
|0.68
|0.25
|6 мес.
|8.48
|0.88
|0.42
|9 мес.
|8.76
|1.14
|0.49
|12 мес.
|8.68
|1.25
|0.65
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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