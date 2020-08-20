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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.08.2020
11:08 20.08.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20 августа 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|27,4000
|Укрстройинвестбанк
|27,3500
|Глобус
|27,4000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,4800
|Банк инвестиций и сбережений
|27,3500
|OTP Bank
|27,5300
|Банк Сич
|27,3500
|Банк Сич
|27,5500
|OTP Bank
|27,3500
|Правекс
|27,5500
|Укргазбанк
|27,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Приватбанк
|27,3000
|Глобус
|27,6000
|Правекс
|27,3000
|Коминвестбанк
|27,6000
|Окси банк
|27,3000
|Креди Агриколь
|27,6000
|Коминвестбанк
|27,3000
|Окси банк
|27,6000
|Аккордрбанк
|27,3000
|Ощадбанк
|27,6000
|Укрэксимбанк
|27,2300
|Укргазбанк
|27,6000
|Форвард банк
|27,2200
|Форвард банк
|27,6000
|Укрстройинвестбанк
|27,2000
|Приватбанк
|27,6243
|Ощадбанк
|27,1800
|Укрэксимбанк
|27,6300
|ПроКредит Банк
|27,1500
|ПроКредит Банк
|27,6500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,0270
|Аккордрбанк
|27,8000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|32,6000
|Банк Сич
|32,6500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,5000
|Коминвестбанк
|32,6500
|Форвард банк
|32,3500
|Укрстройинвестбанк
|32,6500
|Креди Агриколь
|32,3500
|Райффайзен Банк Аваль
|32,6800
|Укрстройинвестбанк
|32,3000
|Укрэксимбанк
|32,6800
|Правекс
|32,3000
|Креди Агриколь
|32,6900
|Глобус
|32,3000
|Глобус
|32,7000
|Аккордрбанк
|32,3000
|Окси банк
|32,7000
|ПроКредит Банк
|32,2900
|Ощадбанк
|32,7500
|Укргазбанк
|32,2500
|Приватбанк
|32,7869
|Приватбанк
|32,2000
|OTP Bank
|32,8000
|Банк Сич
|32,2000
|Правекс
|32,8500
|Укрэксимбанк
|32,1500
|Укргазбанк
|32,8500
|Коминвестбанк
|32,1000
|Форвард банк
|32,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|32,0512
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9000
|Окси банк
|32,0000
|Украинский Капитал
|33,0000
|Ощадбанк
|31,9500
|Аккордрбанк
|33,0500
|Украинский Капитал
|30,5000
|ПроКредит Банк
|33,1900
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