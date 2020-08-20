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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.08.2020

11:08 20.08.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20 августа 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Креди Агриколь 27,4000 Укрстройинвестбанк 27,3500
Глобус 27,4000 Райффайзен Банк Аваль 27,4800
Банк инвестиций и сбережений 27,3500 OTP Bank 27,5300
Банк Сич 27,3500 Банк Сич 27,5500
OTP Bank 27,3500 Правекс 27,5500
Укргазбанк 27,3000 Банк инвестиций и сбережений 27,6000
Приватбанк 27,3000 Глобус 27,6000
Правекс 27,3000 Коминвестбанк 27,6000
Окси банк 27,3000 Креди Агриколь 27,6000
Коминвестбанк 27,3000 Окси банк 27,6000
Аккордрбанк 27,3000 Ощадбанк 27,6000
Укрэксимбанк 27,2300 Укргазбанк 27,6000
Форвард банк 27,2200 Форвард банк 27,6000
Укрстройинвестбанк 27,2000 Приватбанк 27,6243
Ощадбанк 27,1800 Укрэксимбанк 27,6300
ПроКредит Банк 27,1500 ПроКредит Банк 27,6500
Райффайзен Банк Аваль 27,0270 Аккордрбанк 27,8000
Украинский Капитал 27,0000 Украинский Капитал 28,5000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
OTP Bank 32,6000 Банк Сич 32,6500
Банк инвестиций и сбережений 32,5000 Коминвестбанк 32,6500
Форвард банк 32,3500 Укрстройинвестбанк 32,6500
Креди Агриколь 32,3500 Райффайзен Банк Аваль 32,6800
Укрстройинвестбанк 32,3000 Укрэксимбанк 32,6800
Правекс 32,3000 Креди Агриколь 32,6900
Глобус 32,3000 Глобус 32,7000
Аккордрбанк 32,3000 Окси банк 32,7000
ПроКредит Банк 32,2900 Ощадбанк 32,7500
Укргазбанк 32,2500 Приватбанк 32,7869
Приватбанк 32,2000 OTP Bank 32,8000
Банк Сич 32,2000 Правекс 32,8500
Укрэксимбанк 32,1500 Укргазбанк 32,8500
Коминвестбанк 32,1000 Форвард банк 32,8500
Райффайзен Банк Аваль 32,0512 Банк инвестиций и сбережений 32,9000
Окси банк 32,0000 Украинский Капитал 33,0000
Ощадбанк 31,9500 Аккордрбанк 33,0500
Украинский Капитал 30,5000 ПроКредит Банк 33,1900

 

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