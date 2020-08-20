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Цена на золото 20 августа продолжает снижаться после выхода протокола ФРС США
09:21 20.08.2020 |
Цена на золото в четверг утром опускается на 1%, комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США из протокола июльской встречи о планах по мерам поддержки экономики продолжают сдерживать стоимость металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,12%, или на 22 доллара - до 1948,3 доллара за тройскую унцию, в среду стоимость золота снизилась на 2%. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,19% - до 27,015 доллара за унцию.
В среду вечером был опубликован протокол встречи Федрезерва, которая состоялась в конце июля. Регулятор снова обговорили свою приверженность к применению всего спектра инструментов для поддержания развития экономики страны, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.
В результате курс доллара после публикации документа стал укрепляться, в среду индекс доллара вырос на 0,8%. Более сильный доллар делает золото дороже для владеющих другой валютой инвесторов. Индекс доллара продолжает рост и в четверг утром.
"Ожидание того, что Федрезерв сделает что-то дополнительно, стал катализатором для продажи (золота - ред.) на данном этапе", - отмечает основатель Circle Squared Alternative Investments Джеффри Сика (Jeffrey Sica), которого цитирует агентство Рейтер.
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