Курс доллара слабо снижается к евро и иене 20 августа после роста на данных протокола ФРС

Доллар незначительно дешевеет к евро и иене в четверг утром в рамках коррекции после роста на данных протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 EET курс евро к доллару рос до 1,1838 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1836 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 106,07 иены со 106,1 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,14%, до 93,02 пункта.

В среду вечером ФРС опубликовала протокол встречи, состоявшейся 28-29 июля. Регулятор отметил сохраняющуюся неопределенность в экономике, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

"Все, что было нужно для укрепления доллара - это фактор роста. Протокол (ФРС - ред.) стал таким фактором. Тем не менее, в дальнейшем мы по-прежнему ожидаем ослабления доллара. В остальных экономиках мира во главе с Китаем идет восстановление", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо (Joe Capurso).

Позже в четверг рынки также ждут статистику по рынку труда США. Как ожидается, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 15 августа, снизилось на 38 тысяч и составило 925 тысяч.