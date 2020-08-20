Объем биткоинов на биржах приблизился к двухлетнему минимуму

Объем хранящихся на биржах биткоинов приблизился к минимуму с 24 ноября 2018 года. В понедельник, 17 августа, этот показатель опустился до 2,61 млн BTC, согласно данным аналитической компании Glassnode.

В феврале баланс биткоинов на биржах достиг максимума за два года, превысив 2,95 млн BTC. С тех пор это число снизилось почти на 9%.

97,6% неизрасходованных выходов в сети биткоина находятся «в плюсе». Это значит, что лишь 2,4% всех переводов BTC были проведены в моменты, когда цена криптовалюты находилась выше текущих уровней.

В Glassnode подчеркнули, что рост этого показателя выше 95% исторически происходит за 2-3 месяца с момента существенного роста цены BTC. В некоторых случаях ралли начиналось раньше.

Аналитики отметили улучшение фундаментальных показателей биткоина. Состояние сети отслеживается с помощью инструмента Glassnode Network Index (GNI), который с прошлой недели прибавил 2 пункта.

Инструмент Glassnode Compass, определяющий потенциальные движения цены биткоина, 12 неделю подряд находится в бычьей зоне. Этот тренд подтверждает, что биткоин еще только готовится к ралли, отмечают аналитики.