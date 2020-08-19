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Депозитные ставки для физлиц 19.08.20
18:16 19.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 19 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.38
|0.72
|0.29
|6 мес.
|8.73
|0.99
|0.52
|9 мес.
|8.98
|1.36
|0.63
|12 мес.
|8.96
|1.39
|0.79
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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