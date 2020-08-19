Капитализация рынка криптовалют превысила $390 млрд. Доминирование биткоина снижается

Во вторник, 18 августа, совокупная капитализация рынка криптовалют поднялась до $393 млрд. Последний раз такой уровень наблюдался 16 мая 2018 года на старте «криптозимы».

Вместе с ростом капитализации индекс доминирования биткоина упал до 57,7% - самое низкое значение с июня 2019 года. Аналогичный показатель Ethereum вырос до 12,3%, хотя в начале год он составлял около 7%.

Тем не менее аналитики считают, что делающие ставку на биткоин инвесторы по-прежнему испытывают бычьи настроения. Издание CoinDesk обращает внимание на снижение биржевых резервов первой криптовалюты до 21-месячного минимума.

«Снижение остатка биткоинов на спотовых биржах указывает, что инвесторы намерены удерживать актив. Я считаю это достаточно бычьим сигналом», - сказал аналитик eToro Саймон Питерс.

Теряя уверенность в активе, инвесторы как правило отправляют криптовалюты на биржи, чтобы иметь возможность их быстрой продажи. Например, в дни, предшествовавшие мартовскому обвалу рынка, биржевые балансы биткоина выросли на 2% до максимума в 2 947 555 BTC.

С тех пор цена поднялась на 200%, обновив в понедельник, 17 августа, новый рекорд 2020 года. В моменте котировки поднимались вплотную к $12 500, а число монет на биржах снизилось на 11%.



