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Евро 19 августа ускорил рост к доллару после статистики из еврозоны
13:57 19.08.2020 |
Курс евро к доллару в среду днем ускорил темпы роста после публикации окончательных данных по инфляции в регионе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 EET курс евро к доллару рос до 1,194 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1929 доллара за евро. При этом вскоре после выхода статистики он доходил до 1,1951 доллара. Курс доллара к иене снижался до 105,34 иены со 105,42 иены накануне. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 92,27 пункта.
Инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные из еврозоны. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июле, по окончательной оценке, ожидаемо ускорилась до 0,4% с уровня июня в 0,3%.
На курс доллара тем временем продолжает оказывать давление неопределенность относительно восстановления экономики США и нового пакета финансовых стимулов. Белый дом и республиканцы не могут договориться с демократами в конгрессе о стимулировании экономики и возможных дальнейших усиленных выплатах по безработице.
"У инвесторов есть сильный импульс продать доллар... Продажи доллара сейчас являются тенденцией, поэтому я думаю, что у евро есть достаточно пространства, чтобы усилить рост", - считает аналитик Sony Financial Holdings Хунтаро Моримото (Juntaro Morimoto), слова которого приводит агентство Рейтер.
Доллар часто служит "активом-убежищем" во времена экономических кризисов, однако он начал дешеветь на фоне масштабных вливаний денег со стороны Федеральной резервной системы США из-за пандемии COVID-19. Действия Федрезерва подтолкнули инвесторов к покупкам более рисковых активов, хотя статистические данные показывают неопределенную перспективу восстановления экономики США.
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