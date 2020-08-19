|Показатель
|18.08.2020
|19.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2275
|27.3065
|0.29
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:21 19.08.2020 |
Национальный банк 19 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.90 коп. до 27.3065 UAH/USD.
|Показатель
|18.08.2020
|19.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2275
|27.3065
|0.29
Данные: НБУ
|
|
|Какой должен быть RAB-тариф для облэнерго, Или как не сделать олигархов богаче
|Зеленский уволил начальника разведки, чтобы отмазать Ермака от полиграфа, — Бутусов
|«Хороший коронавирус» и «плохая ЦИК». Решится ли Зеленский на отмену выборов
|Это заразно. Как Кравчук следом за Зеленским увидел мир в глазах Путина
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Евро 19 августа ускорил рост к доллару после статистики из еврозоны
|НБУ упростил доступ небанковских финучреждений к услугам депозитария и расширил возможности инвестиций в ОВГЗ
|Биржи АТР 19 августа закрылись разнонаправленно на ожиданиях по геополитике и экономике
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 18.08.20
|Справочный курс гривны 19 августа повышен на 8,34 коп до 27,2275 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.08.20
|Европейцы не получат новые Bronco
|Пентагон создал рабочую группу по изучению НЛО
|Google откажется от сервиса видеосвязи Duo в пользу Meet
|Hyundai представил «спортивную» Elantra N Line
|Fortnite удалили из Google Play и App Store
|Google экспериментирует с системой отображения доменных имен для борьбы с мошенниками
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США