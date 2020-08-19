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Стоимость золота остается на уровне в $2000 на фоне некоторого укрепления доллара
09:07 19.08.2020 |
Стоимость золота в среду утром снижается, курс доллара несколько восстанавливается после сильного падения днем ранее, что сдерживает дальнейшее удорожание металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,54%, или на 10,9 доллара - до 2002,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,94% - до 27,81 доллара за унцию.
Во вторник курс доллара упал до минимума почти за два года к евро и основным мировым валютам. Более дешевый доллар делает золото доступнее для владеющих другой валютой инвесторов, что поддерживает цену на металл. В среду курс доллара перешел к слабому коррекционному росту, что сдерживает котировки золота.
"Золото дешевеет, поскольку доллар утром несколько укрепляется. В краткосрочной перспективе удорожание доллара может помешать ралли золота", - приводит агентство Рейтер мнение стратега DailyFx Маргарет Янг (Margaret Yang).
Поддерживает снижение стоимости золота и коррекционная динамика. За последние два дня металл подорожал более чем на 3%.
Позднее в ходе торгов будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое прошло 28-29 июля. Рынки надеются получить из документа информацию по оценке центробанков текущей экономической ситуации и дальнейшим планам в монетарной политике. Данные протокола могут повлиять на курс доллара, что отражается и на цене золота.
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