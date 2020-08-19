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Доллар 19 августа колеблется к мировым валютам на неопределенности вокруг экономики США
08:59 19.08.2020 |
Курс доллара в среду утром укрепляется к иене и почти стабилен к евро после волатильности вторника, сомнения по поводу восстановления экономики США сдерживают торги, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.10 EET курс евро к доллару снижался до 1,1928 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1929 доллара за евро, во вторник показатель достиг 1,1967 доллара, максимума с мая 2018 года. Курс доллара к иене увеличивался до 105,61 иены со 105,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 92,33 пункта, днем ранее индекс достиг минимума также с мая 2018 года в 92,13 пункта.
В США по-прежнему продолжаются обсуждения пакета стимулирования экономики, Белый дом и республиканцы не могут договориться с демократами в конгрессе из-за разногласий по объему поддержки. Белый дом согласен выделить 1 триллион долларов, а демократы требуют как минимум 2-миллиардный пакет поддержки.
В США также ведутся споры по поводу предстоящих ноябрьских президентских выборов. Президент Дональд Трамп критикует призывы демократов голосовать по почте. Демократы же подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.
Трейдеры также ожидают позднее в среду публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы намерены изучить комментарии регулятора и его оценку экономической ситуации, перспективы изменения или же сохранения монетарной политики.
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