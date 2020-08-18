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Депозитные ставки для физлиц 18.08.20
17:58 18.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.38
|0.72
|0.27
|6 мес.
|8.73
|0.94
|0.48
|9 мес.
|8.73
|1.22
|0.55
|12 мес.
|8.96
|1.30
|0.73
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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