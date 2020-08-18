Справочный курс гривны 18 августа повышен на 8,34 коп до 27,2275 грн/$1

|Показатель
|17.08.2020
|18.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3109
|27.2275
|0.305
Данные: НБУ
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12:25 18.08.2020 |
Национальный банк 18 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 8.34 коп. до 27.2275 UAH/USD.
|Показатель
|17.08.2020
|18.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3109
|27.2275
|0.305
Данные: НБУ
|
|
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