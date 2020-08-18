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Стоимость золота 18 августа закрепилась на уровне в $2000 на фоне ослабления доллара
09:13 18.08.2020 |
Цена на золото во вторник утром растет, закрепившись на отметке примерно в две тысячи долларов, на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.24 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,18%, или на 3,6 доллара - до 2002,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,03% - до 27,953 доллара за унцию.
Во вторник доллар несколько дешевеет к основным мировым валютам из-за снижения доходности гособлигаций США. Такая динамика поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится более доступным для владеющих другой валютой инвесторов.
Цена на золото в понедельник уже выросла почти на 3%, частично отыграв падение прошлой недели. Базовыми факторами поддержки для металла остаются глобальная неопределенность вокруг перспектив восстановления мировой экономики, мер стимулирования и сроков снятия карантинных ограничений.
Рынки продолжают ожидать публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая ожидается в среду. Участники торгов надеются получить от регуляторов комментарии по экономической ситуации и подсказки по дальнейшей монетарной политике. Данные протокола могут повлиять на курс доллара, что отразится также на стоимости золота.
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