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Курс доллара 18 августа снижается на усилении склонности к риску
09:04 18.08.2020 |
Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник утром на фоне усиления рисковых настроений и снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EET курс евро к доллару рос до 1,1888 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1869 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,63 иены со 106,99 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,23%, до 92,64 пункта.
Удешевление доллара, с одной стороны, связано с усилением рисковых настроений. Биржи США в понедельник закрылись в основном ростом, NASDAQ вырос на 1%, а индекс широкого рынка S&P 500 еще сильнее приблизился к историческому рекорду, до которого ему осталось чуть менее чем на 0,4%. Биржи Азии во вторник с основном растут, вслед за США.
При этом снижение доходности гособлигаций США также сдерживает курс американской валюты. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается второй день подряд.
Рынки продолжают ожидать публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая запланирована на среду. Инвесторы ждут комментариев регулятора по ситуации вокруг восстановления экономики страны после спада, вызванного пандемией коронавируса.
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