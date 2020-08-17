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Депозитные ставки для физлиц 17.08.20
16:58 17.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 17 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.16
|0.61
|0.21
|6 мес.
|8.40
|0.81
|0.38
|9 мес.
|8.19
|0.98
|0.40
|12 мес.
|8.54
|1.09
|0.58
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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