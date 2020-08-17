Финансовые новости
- |
- 17.08.20
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание по валютной ипотеке
Владимир Зеленский вернул в Верховную раду закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте. Президент предлагает принять закон в новой редакции.
Предложения обнародованы на странице законопроекта №3640 на сайте парламента.
Как отмечается в документе, принятый Радой закон создает правовую коллизию относительно имущества, которое не может быть изъято.
Президент предлагает продлить мораторий на взыскание имущества по валютной ипотеке, который действует с 2014 года. Но предлагает исключить из закона пункт 2, который расширяет предмет моратория.
Президент предлагает принять закон без положения, по которому "не может быть принудительно взыскано (отчуждено без согласия владельца) другое имущество (имущественные права), в том числе по договорам залога/ипотеки или согласно кредитного договора".
Таким образом, предлагается продлить мораторий на взыскание имущества, если такое "недвижимое жилое имущество используется как место постоянного жительства заемщика/имущественного поручителя или является объектом незавершенного жилищного строительства, при условии, что у заемщика или имущественного поручителя в собственности нет другого недвижимого жилого имущества".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Режим без тишины. О чем говорят первые итоги объявленного перемирия
|В Киеве с 17 августа усилят карантинные ограничения, – Кличко
|Предвыборные интриги: Запретят ли в Украине ОПЗЖ, «партию Шария» и «Слугу народа»
|Пискун насоветовал. Для чего Венедиктовой антиконституционные полномочия
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 17.08.20
|Шевченко считает, что госбанкам уже не нужно агентство по управлению проблемными активами
|Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание по валютной ипотеке
|Займ или кредитная карта – что выгоднее?
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.08.20
|Доллар 17 августа дешевеет к иене и евро на растущей неопределенности между США и Китаем
Это интересно
|Концерн Daimler заплатит больше двух миллиардов по искам в США
|Bentley обновила «заряженный» Bentayga Speed
|Водородный суперкар Hyperion XP-1: 98-дюймовый дисплей и запас хода больше 1600 километров
|Русские симки позволяют подделать любой номер
|Армия и полиция Израиля планируют закупить нательные противодронные системы
|Представлен прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition
|Mercedes-Benz рассказал об инновационной подсветке салона нового S-Class