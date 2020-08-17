Займ или кредитная карта – что выгоднее?

Банки и МФО Украины предлагают клиентам различные финансовые программы. В том числе займы наличными и переводом на карты, а также кредитки. У каждого продукта свои преимущества и недостатки.





В чем выгода получения займа?

Взять кредит на карту в LiveCredit можно в течение одного часа. Сумма до 15-30 тыс. гривен предоставляется МФО на действительно интересных условиях:

По паспорту и ИНН;

Наличными и банковским переводом (без посещения офиса);

С возможностью досрочной оплаты и уменьшения суммы процентов;

Под 0% в день без дополнительных документов (предложение для новых заемщиков МФО);

На любой срок от 1 суток.

В прежнее время микрофинансовые компании выдавали быстрые займы только на 1 месяц. Однако сегодня существуют долгосрочные ссуды, оформляемые на период от двух-трех месяцев и до года (также можно закрыть досрочно, снизив общую величину переплаты). А также такая опция как «пролонгация» - воспользоваться ей может и новый, и постоянный заемщик.

Пролонгация микрозайма - что это?

Пролонгация или продление кредита - перенос даты погашения долга с уплатой всей суммы процентов. Прежняя процентная ставка не возрастает (исключение составляют случаи, когда микрозайм был выдан под 0% в сутки).

Пример пролонгации: вам нужно вернуть 12 тыс. гривен, например, в среду (из них 10 тыс. гривен - «тело» ссуды, которое было получено на руки, и 2 тыс. гривен проценты). Заплатив только 2 тыс. гривен, остаток кредита вы сможете внести потом. МФО продолжит начислять проценты без увеличения ставки.

Переносить дату оплаты, погашая сумму процентов, в большинстве микрофинансовых компаний можно бесконечное количество раз.





Микрозайм или кредитка - что лучше оформить?

Пользоваться кредитной карточкой можно на свое усмотрение, не оповещая о новой покупке или снятии наличных банк-эмитент, в течение множества лет. Однако у кредиток есть и характерные минусы, с учетом которых «пластик» с лимитом проигрывает безотказным займам от МФО:

Срок ожидания. На то, чтобы взять микрокредит, уйдет не более часа - деньги могут быть переведены на вашу банковскую карту без промедления после одобрения запроса. Выходить из дома не потребуется.

Средний срок рассмотрения заявки на кредитку - 1 день. После этого «пластик» необходимо будет забрать в банковском отделении;

Проценты за снятие наличных со счета. Чаще всего за обналичивание лимита кредиток берется комиссия или к долгу применяется повышенная процентная ставка. Поэтому деньги на счете можно целесообразно использовать лишь для покупок.

Микрозаймы - также нецелевые продукты. Тратить финансы вы сможете так, как пожелаете сами - получить средства можно на любую карточку. После - снять их без лишней оплаты;

Невозможность переноса дня погашения долга. Пролонгация - услуга микрофинансовых компаний. Банки потребуют от вас выплаты долга по кредитке сразу же. Если вы не сможете закрыть задолженность, станет начисляться высокая процентная ставка, возможны пени и штрафы. Кредитная история будет ухудшена.

Последний плюс в пользу микрозаймов - отсутствие риска отказа. Деньги в долг предоставляются и пенсионерам, и безработным, и другим «неинтересным» банкам клиентам.