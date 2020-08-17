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Займ или кредитная карта – что выгоднее?
15:31 17.08.2020 |
Банки и МФО Украины предлагают клиентам различные финансовые программы. В том числе займы наличными и переводом на карты, а также кредитки. У каждого продукта свои преимущества и недостатки.
В чем выгода получения займа?
Взять кредит на карту в LiveCredit можно в течение одного часа. Сумма до 15-30 тыс. гривен предоставляется МФО на действительно интересных условиях:
В прежнее время микрофинансовые компании выдавали быстрые займы только на 1 месяц. Однако сегодня существуют долгосрочные ссуды, оформляемые на период от двух-трех месяцев и до года (также можно закрыть досрочно, снизив общую величину переплаты). А также такая опция как «пролонгация» - воспользоваться ей может и новый, и постоянный заемщик.
Пролонгация микрозайма - что это?
Пролонгация или продление кредита - перенос даты погашения долга с уплатой всей суммы процентов. Прежняя процентная ставка не возрастает (исключение составляют случаи, когда микрозайм был выдан под 0% в сутки).
Пример пролонгации: вам нужно вернуть 12 тыс. гривен, например, в среду (из них 10 тыс. гривен - «тело» ссуды, которое было получено на руки, и 2 тыс. гривен проценты). Заплатив только 2 тыс. гривен, остаток кредита вы сможете внести потом. МФО продолжит начислять проценты без увеличения ставки.
Переносить дату оплаты, погашая сумму процентов, в большинстве микрофинансовых компаний можно бесконечное количество раз.
Микрозайм или кредитка - что лучше оформить?
Пользоваться кредитной карточкой можно на свое усмотрение, не оповещая о новой покупке или снятии наличных банк-эмитент, в течение множества лет. Однако у кредиток есть и характерные минусы, с учетом которых «пластик» с лимитом проигрывает безотказным займам от МФО:
Средний срок рассмотрения заявки на кредитку - 1 день. После этого «пластик» необходимо будет забрать в банковском отделении;
Микрозаймы - также нецелевые продукты. Тратить финансы вы сможете так, как пожелаете сами - получить средства можно на любую карточку. После - снять их без лишней оплаты;
Последний плюс в пользу микрозаймов - отсутствие риска отказа. Деньги в долг предоставляются и пенсионерам, и безработным, и другим «неинтересным» банкам клиентам.
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