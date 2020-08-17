Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.08.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|14.08
|90.6 (6; 84); 4753.8 (6;1820)
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|11.08
|11566.0 (5)
|12.08
|14383.0 (5)
|13.08
|13468 (5)
|14.08
|20460.0 (5.)
|70906.0 (6; 7)
Данные НБУ