Справочный курс гривны 17 августа повышен на 3,64 коп до 27,3109 грн/$1

|Показатель
|14.08.2020
|17.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3473
|27.3109
|0.133
Данные: НБУ
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12:23 17.08.2020 |
Национальный банк 17 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.64 коп. до 27.3109 UAH/USD.
|Показатель
|14.08.2020
|17.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3473
|27.3109
|0.133
Данные: НБУ
|
|
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