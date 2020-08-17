В ФРС США рассказали об исследованиях для выпуска цифрового доллара

Федеральная резервная система США проводит эксперименты с гипотетическим цифровым долларом в исследовательских целях, сообщает Bloomberg.

По словам члена Совета управляющих ФРС Лаэль Брэйнард, речь не идет о подготовке к запуску цифровой валюты, что требует политических решений.

В дополнение к внутренним исследованиям ФРС Федеральный резервный банк Бостона и Массачуссетский технологический институт (MIT) совместно работают над «созданием и тестированием гипотетической цифровой валюты, ориентированной на использование центральным банком».

Результаты разработок опубликуют в виде ПО с открытым исходным кодом, общедоступным для экспериментов, отметила Брэйнард.

Курирующий проект старший вице-президент ФРC Бостона Джеймс Кунья заявил, что на первом этапе специалистам резервного банка и MIT предстоит создать «механизм и ПО, которые удовлетворят потребности» CBDC для страны размером с США. Он добавил, что существует множество проблем: от огромного числа транзакций до обеспечения безопасности и конфиденциальности.

Брэйнард сказала, что ФРС изучает «последствия использования цифровых валют для платежной экосистемы, денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, банковских и финансовых операций и защиты прав потребителей». Над этим работает группа разработчиков приложений из резервных банков и политический отдел Совета управляющих.

Несмотря на всю проводимую исследовательскую деятельность, ФРС не приняла решение, инициировать ли политический процесс для возможного запуска цифровой валюты, подчеркнула Брэйнард.

Напомним, об изучении ФРС возможности выпуска собственной цифровой валюты она сообщила в феврале на фоне продвижения аналогичного проекта Народного банка Китая.

Накануне в Поднебесной заявили о грядущем расширении тестов цифрового юаня на большее количество регионов.



