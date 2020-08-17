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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 14.08.2020

10:45 17.08.2020 |

Финансы

Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.

% годовых

датаUONIA
14.07.2020
5.3853
15.07.2020
6.1591
16.07.2020
5.7357
17.07.2020
5.3547
20.07.2020
5.2764
21.07.2020
5.2638
22.07.2020
5.4263
23.07.2020
5.3542
24.07.2020
5.3036
27.07.2020
5.1514
28.07.2020
5.2137
29.07.20205.1726
30.07.2020
5.1050
31.07.20205.0375
03.08.20205.0556
04.08.20205.0792
05.08.20205.0375
06.08.20205.0333
07.08.20205.0682
10.08.20205.8206
11.08.20205.1154
12.08.20205.1314
13.08.20205.1167
14.08.20205.1300

Данные НБУ

В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
 

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