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Цена на золото 17 августа вернулась к росту на сохранении глобальной неопределенности
09:35 17.08.2020 |
Стоимость золота вернулась к росту в понедельник утром после спада на прошлой неделе, глобальные геополитические риски и опасения вокруг коронавируса отражаются на настроениях инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.45 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,17%, или на 3,4 доллара - до 1953,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,61% - до 26,77 доллара за унцию.
За прошлую неделю котировки золота опустились на 4% на фоне роста доходности гособлигаций США. Удешевление металла поддерживалось также коррекцией после предшествующего рекордного роста до 2089,2 доллара за унцию 7 августа. В результате на прошлой неделе цена на золото опускалась ниже 1900 долларов.
Вместе с этим базовые факторы поддержки золота сохраняются. В Европе усугубляется ситуация вокруг пандемии коронавируса, где страны начинают вновь усиливать карантинные ограничения. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 21,3 миллиона случаев заражения, свыше 761 тысячи человек скончались. Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков и неопределенности.
Рынки также ожидают публикацию протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Инвесторы надеются получить подсказки от Федрезерва по его дальнейшей монетарной политике, а также услышать комментарии по перспективам восстановления экономики после спада на фоне пандемии. Решение ФРС по ставке влияет на курс доллара, что отражается и на стоимости золота.
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