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Доллар 17 августа дешевеет к иене и евро на растущей неопределенности между США и Китаем
13:38 17.08.2020 |
Курс доллара в понедельник днем немного снижается к иене и евро на неопределенности вокруг торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.01 EET курс евро к доллару рос до 1,1853 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1841 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,39 иены со 106,59 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 92,98 пункта.
Участники торгов продолжают внимательно следить за отношениями между США и КНР. В прошлую пятницу СМИ сообщили, что переговоры двух стран по торговле, которые были запланированы на субботу, 15 августа, отложены, а новая дата пока не определена. Конфликт между США и Китаем длится уже долгое время. Отношения между странами в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия.
Неопределенности рынкам также добавляет отсутствие новостей по пакету экономических стимулов, который по-прежнему находится на стадии обсуждения между Белым домом и демократами.
"Несмотря на то, что обсуждение пакета мер стимулирования, похоже, приостановлено, рынки, вероятно, придерживаются мнения, что принятие серьезного налогового законодательства неизбежно", - полагает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
Инвесторы также предпочитают отказываться от активных покупок, ожидая публикации протокола июльского заседания Федрезерва, прошедшего 28-29 июля. Инвесторы надеются получить подсказки регулятора по его дальнейшим планам по монетарной политике, а также оценку по восстановлению экономики страны на фоне пандемии.
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