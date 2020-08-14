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Депозитные ставки для физлиц 14.08.20
17:33 14.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.30
|0.60
|0.25
|6 мес.
|8.56
|0.83
|0.43
|9 мес.
|8.42
|1.04
|0.53
|12 мес.
|8.72
|1.17
|0.71
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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