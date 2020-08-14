Справочный курс гривны 14 августа повышен на 7,34 коп до 27,3473 грн/$1

|Показатель
|13.08.2020
|14.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4207
|27.3473
|0.268
Данные: НБУ
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12:28 14.08.2020 |
Национальный банк 14 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7.34 коп. до 27.3473 UAH/USD.
|Показатель
|13.08.2020
|14.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4207
|27.3473
|0.268
Данные: НБУ
|
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