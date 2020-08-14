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Золото дешевеет 14 августа на фоне роста доходности гособлигаций США
09:15 14.08.2020 |
Стоимость золота снижается в пятницу утром, рост доходности гособлигаций США сдержал рекордный рост котировок золота, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 EET цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,25%, или на 4,95 доллара - до 1965,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1% - до 27,442 доллара за унцию.
"Золото оказалось под давлением на фоне роста доходности госбондов США, что сейчас провоцирует некоторую коррекционную продажу", - отметил аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр (Edward Meir).
Показатель доходности 10-летних бондов США с начала недели непрерывно рос, в итоге доходность теперь составляет 0,709% против 0,566% в конце прошлой недели, таким образом, рост составил сразу более 14 базисных пунктов.
При этом стоимость золота может показать недельное снижение впервые после девяти недель роста. В прошлую пятницу цена на золото обновила исторический рекорд, который теперь составляет 2089,2 доллара.
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