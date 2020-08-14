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Курс доллара слабо снижается к иене и евро 14 августа на ожиданиях поддержки экономики США
09:01 14.08.2020 |
Доллар незначительно дешевеет к евро и иене в пятницу утром на фоне ожиданий рынками нового стимулирования экономики США и важной внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EET курс евро к доллару рос до 1,1813 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1812 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,89 иены со 106,92 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 93,25 пункта.
Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг нового пакета мер поддержки экономики США. На данный момент переговоры властей по этому вопросу зашли в тупик, стороны обмениваются упреками в нежелании вести переговоры. Ранее конгресс выделил около 3 триллионов долларов на поддержку экономики, и теперь инвесторы следят за тем, смогут ли демократы и Белый дом прийти к согласию по вопросу о новых мерах стимулирования экономики.
Поддерживающим фактором для доллара остается также сильная внутренняя статистика. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 8 августа опустилось ниже 1 миллиона впервые с конца марта, когда произошел скачок до рекордных почти 7 миллионов. Прогноз составлял 1,12 миллиона заявок.
Позднее в ходе торгов будут опубликованы данные по промпроизводству и розничным продажам в США в июле. Аналогичная статистика по Китаю оказалась слабее ожиданий: промпроизводство сохранило темпы роста, когда аналитики ожидали их ускорения, а розничные продажи неожиданно снизились. По США эксперты ожидают, что промпроизводство в июле выросло в месячном выражении на 3% после роста на 5,4% в июне, а розничные продажи - поднялись на 1,9% к июню после роста на 7,5% месяцем ранее.
Аналитики оценивают перспективы по доллару с точки зрения склонности рынков к риску. "Рисковые настроения слабеют. Пока рано говорит о том, что общая динамика снижения курса доллара закончилась, но у него есть потенциал", - комментирует ситуацию валютный аналитик Westpac Имре Шпайцер (Imre Speizer), мнение которого приводит агентство Рейтер. Доллар считается более надежным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных рисков, в том числе, связанных с пандемией коронавируса.
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