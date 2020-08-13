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Депозитные ставки для физлиц 13.08.20
17:08 13.08.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 августа 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.25
|0.61
|0.23
|6 мес.
|8.62
|0.82
|0.33
|9 мес.
|8.62
|0.96
|0.40
|12 мес.
|8.69
|1.20
|0.55
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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