Справочный курс гривны 13 августа повышен на 11,11 коп до 27,4207 грн/$1

|Показатель
|12.08.2020
|13.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.5318
|27.4207
|0.404
Данные: НБУ
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12:32 13.08.2020 |
Национальный банк 13 августа повысио справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 11.11 коп. до 27.4207 UAH/USD.
|Показатель
|12.08.2020
|13.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.5318
|27.4207
|0.404
Данные: НБУ
|
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