Финансовые новости
- |
- 13.08.20
- |
- 11:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.08.2020
10:41 13.08.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|10.07.2020
|5.2944
|13.07.2020
|5.2500
|14.07.2020
|5.3853
|15.07.2020
|6.1591
|16.07.2020
|5.7357
|17.07.2020
|5.3547
|20.07.2020
|5.2764
|21.07.2020
|5.2638
|22.07.2020
|5.4263
|23.07.2020
|5.3542
|24.07.2020
|5.3036
|27.07.2020
|5.1514
|28.07.2020
|5.2137
|29.07.2020
|5.1726
|30.07.2020
|5.1050
|31.07.2020
|5.0375
|03.08.2020
|5.0556
|04.08.2020
|5.0792
|05.08.2020
|5.0375
|06.08.2020
|5.0333
|07.08.2020
|5.0682
|10.08.2020
|5.8206
|11.08.2020
|5.1154
|12.08.2020
|5.1314
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ против судьи Вовка: Как борцы с коррупцией выставляют Украину на посмешище
ТОП-НОВОСТИ
|Насколько серьезны претензии США к экс-собственникам Приватбанка
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
|Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко
|Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Остаток средств на корсчетах банков 13.08.20
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.08.2020
|Стоимость золота продолжает снижаться, оставаясь на отметке выше $1900
|Доллар 13 августа дешевеет на ожиданиях новых мер поддержки экономики в США
|Биржи Азии 13 августа не показывают единой динамики на неопределенности по экономике
|Суд открыл производство об отмене «нормы Парцхаладзе», которая мешает инвестициям в строительство
Это интересно
|Google превращает смартфоны с Android в сеть для обнаружения землетрясений и раннего оповещения о них
|Tesla проведёт расщепление акций, сделав их доступнее для частных инвесторов
|Системы помощи водителю сбоят каждые 12 километров
|Электромобили Hyundai выйдут на рынок под новым брендом
|Мнение: Китай потеряет господство в добыче биткоина
|Facebook сформировала новое платежное подразделение
|Компания, связанная с разведкой и военными США интегрировала инструмент слежения в сотни мобильных приложений