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Стоимость золота продолжает снижаться, оставаясь на отметке выше $1900
09:13 13.08.2020 |
Золото в четверг утром дешевеет, но глобальные риски продолжают поддерживать котировки на уровне выше 1900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,42%, или на 8,2 доллара - до 1940,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевело на 0,02% - до 25,975 доллара за унцию.
С начала недели золото подешевело почти на 4% в рамках коррекции после преодоления психологической отметки в две тысячи долларов и дальнейшего удорожания до нового исторического рекорда на прошлой неделе. В четверг продолжается коррекционное удешевление, при этом ключевые факторы поддержки сохраняются.
"Прогноз (для золота - ред.) остается позитивным в условиях низких процентных ставок, частично из-за ослабления доллара. Условия остались те же, мы наблюдаем рекордные объемы стимулирования и реальные опасения по поводу рисков для роста (экономики - ред.)", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
Пандемия коронавируса сдержала производство, торговлю, спрос и перевозки во втором квартале из-за карантинных ограничений, направленных на замедление темпов распространения заболевания. В результате второй квартал показал рекордное снижение ВВП для многих стран, и теперь остаются опасения второй волны заражений. Власти в США по-прежнему не могут договориться по поводу принятия нового пакета поддержки экономики.
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