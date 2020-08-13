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Доллар 13 августа дешевеет на ожиданиях новых мер поддержки экономики в США
09:06 13.08.2020 |
Курс доллара в четверг утром снижается к основным мировым валютам, трейдеры продолжают следить за обсуждениями по поводу нового пакета поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET курс евро к доллару рос до 1,1801 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1782 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,78 иены со 106,89 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 93,31 пункта.
Ранее конгресс США уже выделил около 3 триллионов долларов на поддержку экономики. Переговоры о новом пакете стимулирования идут на протяжении нескольких недель и зашли в тупик в начале августа. Руководство демократов в конгрессе и министр финансов США Стивен Мнучин обменялись в среду упреками в нежелании вести переговоры о поддержке экономики на фоне второй волны коронавируса.
"Доллару нужны хорошие новости по стимулированию, чтобы продолжить рост, но я уверен, что мы этого добьемся, потому что политики не могут вернуться в свои избирательные округа с пустыми руками", - считает старший рыночный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), чьи слова приводит агентство Рейтер. Как отмечает эксперт, такой сценарий приведет к росту курса доллара к иене, что может спровоцировать удорожание доллара к другим валютам.
Трейдеры также ожидают статистику по рынку труда США. Как прогнозируют аналитики, количество первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось на 66 тысяч и составило 1,12 миллиона.
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