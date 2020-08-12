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Нацбанк впервые раздал все заявленные 2 миллиарда на аукционе своп процентной ставки
18:40 12.08.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) на третьем аукционе своп процентной ставки 12 августа удовлетворил заявки пяти банков на всю предложенную сумму в 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные об итогах аукциона на сайте НБУ.
Всего в аукционе приняли участие пять банков, они подали восемь заявок общим объемом 3,13 млрд грн со ставками от 5,75% до 6,5% годовых.
Как сообщалось, первый аукцион своп процентной ставки состоялся 2 июля, в нем приняли участие четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн под 6,5%.
Во втором аукционе на своп процентной ставки 15 июля участие приняли 7 банков, а общий объем заявок составил 2,49 млрд грн. По его итогам были удовлетворены заявки пяти банков на 410 млн грн.
Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.
Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона - плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.
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