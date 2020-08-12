НБУ может повысить учетную ставку в октябре - ICU

Национальный банк Украины (НБУ) может повысить учетную ставку в октябре 2020 года в связи с ростом инфляции, ослаблением гривни и приостановкой программы Международного валютного фонда в Украине, полагает глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук.

"Я думаю, вряд ли Нацбанк будет делать это (повышать учетную ставку - ИФ) в сентябре на ближайшем заседании, я думаю, что скорее риски повышения процентной ставки вырастут в октябре, когда НБУ будет обновлять свой макроэкономический прогноз", - сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду.

По его словам, НБУ при обновлении своего макроэкономического прогноза будет вынужден учитывать в том числе увеличение минимальной заработной платы более стремительными темпами, чем это учитывается в текущем прогнозе, а также новый бюджет, риски в продолжении программы с МВФ и реакцию финансовых рынков.

"Кабинет министров опубликовал прогноз, и этот прогноз базируется на том, что средняя минимальная зарплата в следующем году будет на 30% приблизительно выше и, соответственно, инфляционные эффекты от такого шага могут быть достаточно существенными", - добавил Николайчук.

Он отметил, что на ухудшение прогноза по учетной ставке повлияло в том числе ослабление гривни по отношению к доллару.

Он пояснил, что доллар последние два месяца теряет свои позиции в мире, соответственно гривня по отношению к евро и другим валютно-торговым партнерам обесценивалась еще быстрее, что тоже отразится на инфляции в следующие несколько месяцев.

