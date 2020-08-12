Справочный курс гривны 12 августа повышен на 7,34 коп до 27,5318 грн/$1

|Показатель
|11.08.2020
|12.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6052
|27.5318
|0.266
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:41 12.08.2020 |
Национальный банк 12 августа повысио справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7.34 коп. до 27.5318 UAH/USD.
|Показатель
|11.08.2020
|12.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6052
|27.5318
|0.266
Данные: НБУ
|
|
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