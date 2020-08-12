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Ирландия ужесточит регулирование криптовалютной индустрии
Кабинет министров Ирландии намерен ввести более жесткие нормы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием криптовалют, сообщает Irish Examiner.
Министр юстиции Хелен МакЭнти заявила, что заручилась поддержкой кабинета по внесению изменений в действующее законодательство.
Поправки предусматривают, что действие закона об отмывании денег расширят на игроков криптовалютной индустрии, а также дилеров и посредников в торговле произведениями искусства.
Законопроект обеспечит выполнение положений пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD EU).
Другие предлагаемые нововведения запретят банкам создавать анонимные ячейки для хранения ценностей и повысят прозрачность в отношении владельцев юридических лиц.
Напомним, вступление в январе в силу 5AMLD EU негативно сказалось на криптовалютной индустрии ЕС. Например, в Нидерландах прекратила деятельность биржа XRParrot, некастодиальная торговая площадка KyberSwap покинула Мальту и перебазировалась на Виргинские острова.
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