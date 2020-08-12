Цена на золото 12 августа упала ниже $1900 на фоне укрепления доллара

Стоимость золота в среду утром продолжает коррекционное падение, которому способствует рост курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.41 EET цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,83%, или на 55 долларов - до 1891,3 доллара за тройскую унцию. За последние два дня золото подешевело на 7%. При этом в прошлую пятницу, 7 августа, цена на золото достигла исторического рекорда в 2089,2 доллара. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 7,64% - до 24,058 доллара за унцию.

Индекс доллара поднимается четвертую торговую сессию подряд, за это время показатель вырос более чем на 1%. В среду удорожание доллара связано с ростом доходности 10-летних казначейских гособлигаций США, который стал максимальным за последние два месяца. Укрепление доллара делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

"Похоже, эйфория частично покидает рынок золота... Многое зависит от доходности гособлигаций США... Кроме того, в следующие несколько дней и недель очень важно следить за силой доллара", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик IG Markets Кайл Родд (Kyle Rodda).

Стоимость золота пока остается более чем на 20% выше, чем в начале года. С марта котировки показывали ежемесячный рост, и лишь в последнюю неделю, после достижения исторического рекорда, цена на золото стала опускаться.

Основным фактором, поддерживающим цену на золото, остается пандемия коронавируса и связанные с ней карантинные меры, которые ударили по всей мировой экономике. По последним данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 20 миллионам.