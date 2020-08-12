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Курс доллара 12 августа растет на фоне увеличения доходности казначейских гособлигаций США
08:57 12.08.2020 |
Курс доллара увеличивается в среду утром на фоне роста доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы также продолжают оценивать перспективы новых мер поддержки экономики США и ждут публикации статистики.
По состоянию на 8.22 EET курс евро к доллару снижался до 1,1719 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 106,75 иены со 106,48 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,27%, до 93,89 пункта.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник выросла более чем на 10% к уровню предыдущего закрытия - примерно до 0,64%. Это самый сильный рост за последние два месяца.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, связывают рост доходности с крупнейшим аукционом по размещению 10-летних гособлигаций США, который запланирован на среду. Это провоцирует распродажи золота и поддерживает курс американской валюты к иене, считают эксперты.
Трейдеры также продолжают оценивать новые планируемые меры поддержки экономики США, пострадавшей от пандемии коронавируса в первом полугодии. Конгресс уже выделил на поддержку экономики около 3 триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались.
Позднее будет опубликована статистика по инфляции в США. Аналитики ожидают ускорения годовой инфляции в стране в июле до 0,8% с июньских 0,6%.
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