Денежная масса в Украине в июле возросла на 3,6%

Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% - до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,1% - до 548,906 млрд грн.

Центробанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в июле выросли на 3% - до 462,197 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 3,8% - до 1 трлн 202,729 млрд грн, в частности в национальной валюте вырос на 2,4% (до 713,847 млрд грн), а в инвалюте - на 5,8% (до 488,882 млрд грн).

Кредитный портфель банков в июле вырос на 2,1% - до 1 трлн 12,583 млрд грн, в том числе в нацвалюте - на 0,7% (до 610,84 млрд грн), а в инвалюте - на 4,3% (до 401,743 млрд грн), свидетельствует отчет.

Указывается, что чистые международные резервы за июль увеличились всего на 0,1% - до $17,52 млрд.

Как сообщалось, в июне 2020 года денежная масса в Украине выросла на 2,2%, денежная база - на 2,5%, в том числе М0 - на 3,1%. Депозитный портфель банков за июнь увеличился на 1,8%, а кредитный - на 0,1%.

Согласно данным в инфляционном отчете центробанка, в июле регулятор пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2020 год с 7,5% (в апрельском прогнозе) до 20,7% и денежной массы – с 3,5% до 19,5%.