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Исследование: биткоин остается самой популярной криптовалютой даркнета
17:51 11.08.2020 |
Аналитики The Block изучили возможности оплаты на даркнет-рынках. Выяснилось, что после биткоина наиболее популярны криптовалюты Monero (XMR) и Litecoin (LTC).
Эксперты проанализировали 49 из 85 действующих площадок, упомянутых в исследовании аналитического стартапа Chainalysis. Остальные ресурсы были либо закрыты правоохранительными органами, либо оказались экзит-скамом, либо подверглись перманентным DDoS-атакам.
Организаторы 48 из 49 даркнет-маркетплейсов предусмотрели возможность оплаты в BTC, 22 - в XMR, 14 - в LTC.
Популярность первой криптовалюты аналитики связали с ее ликвидностью, широкой распространенностью и активным использованием миксеров, таких как Wasabi Wallet и Samourai Wallet. Они добавили, что из-за изначально невысокой степени конфиденциальности биткоин не особо подходит для даркнета.
Если широкое присутствие XMR на подобных маркетплейсах понятно в силу приватных свойств монеты, то наличие LTC удивило экспертов, которые отметили недостаточную конфиденциальность и ликвидность форка биткоина.
Также аналитики пришли к выводу, что многие даркнет-площадки поощряют более активное использование XMR.
«В отличие от биткоина, транзакции Monero полностью приватны из-за ее архитектуры. Никому не под силу видеть, сколько у вас есть XMR, на какие адреса вы отправляете монеты, откуда получаете. Поэтому мы рекомендуем использовать именно эту криптовалюту», - говорится на одном из таких сайтов.
Некоторые площадки стали работать исключительно с этой конфиденциальной монетой. Для оплаты биткоином они используют сторонние сервисы, которые проводят моментальную конвертацию.
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