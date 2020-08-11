Справочный курс гривны 11 августа понижен на 0,1 коп до 27,6043 грн/$1

|Показатель
|10.08.2020
|11.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6043
|27.6052
|0.189
Данные: НБУ
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12:20 11.08.2020 |
Национальный банк 11 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0.09 коп. до 27.6052 UAH/USD.
|Показатель
|10.08.2020
|11.08.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6043
|27.6052
|0.189
Данные: НБУ
|
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