Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.08.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|07.08
|-
|905.3 (6; 84)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|06.08
|28645,0 (5)
|-
|07.08
|23478.0 (5)
|85643.0 (6;7)
|10.08
|13160,0 (5)
|-
Данные НБУ