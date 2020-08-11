Доллар снижается к евро и растет к иене 11 августа на ожиданиях по экономике США

Курс доллара снижается к евро и поднимается к иене во вторник утром, - рынки оценивают новые планы США по стимулированию экономики на фоне пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.05 EET курс евро к доллару рос до 1,1751 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 106,1 иены со 105,95 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 93,53 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать новые планы США по поддержке экономики. В выходные президент страны Дональд Трамп предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа, а также подписал указы о других стимулирующих мерах. Демократы в конгрессе раскритиковали односторонние меры Трампа.

"Если сравнивать с соглашением о стимулировании, оцененным рынком в 1-1,5 триллиона долларов, экономический рост от объявленных мер будет однозначно слабее. Судя по реакции рынка, инвесторы полагают, что в конечном итоге будет какая-то договоренность", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик JPMorgan Такафуми Ямаваки (Takafumi Yamawaki).

Позже на этой неделе ожидается важная статистика. Так, в среду и пятницу будут опубликованы данные по инфляции, розничным продажам и промпроизводству в США. На неделе также будут опубликованы данные по ВВП Великобритании и еврозоны.