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НБУ назвал количество действующих участников небанковского финрынка
16:02 10.08.2020 |
Национальный банк Украины завершил прием отчетности от участников небанковского финансового рынка. По состоянию на 8 августа отчетность подали 84% небанковских финучреждений, зарегистрированных в государственном реестре финансовых учреждений (ГРФУ), сообщает НБУ.
Отчетность подали 1642 финкомпании, уточняет Нацбанк.
Из них: страховые компании - 189 из 225, зарегистрированных в ГРФУ, кредитные союзы - 222 (из 327), финансовые компании - 886 (из 974), лизинговые 124 (из 136), и ломбарды - 221 (из 304).
Без учета финучреждений, которые зарегистрированы в зоне проведения операции объединенных сил и Крыму процент подачи отчетности составил 92%.
В дальнейшем, для внесения корректировок, повторной или первой подачи отчетности, финансовому учреждению необходимо письменно обратится в департамент статистики и отчетности нацбанка, сообщает НБУ.
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